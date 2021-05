Kirchengemeinde hat Popstar als Patenkind

Ruhla(idea) – Das „Patenkind“ des „Ökumenischen Eine-Welt-Kreises“ der Kirchengemeinde Ruhla im Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen, Cyiza Jackson, ist in seinem Heimatland Ruanda ein aufstrebender Popstar. Der 22-Jährige war gerade unter den Finalisten des Ruandischen Wettbewerbs „The Next Popstar“. Der „Ökumenische Eine-Welt-Kreis“ hat Jackson vor acht Jahren in ein Bildungspatenschaftsprogramm aufgenommen, nach der Schule seine musikalische Ausbildung gefördert und ihn bei der Produktion seiner ersten CD mit dem Titel „No one like him“ unterstützt. In dem selbst verfassten Gospel erzählt der Sänger auch von seinem Glauben. Jackson will von dem Albumerlös unter anderem das Patenschaftsprogramm der Kirchengemeinde unterstützen. Im 2005 gegründeten „Ökumenischen Eine-Welt-Kreis“ engagieren sich evangelische und katholische Christen.