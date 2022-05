Arbeiten rund um die Uhr? Der Evangelische Kirchenkreis Bad Liebenwerda setzt sich für den Schutz des Sonntages ein. Und das erfolgreich!

Von Christof Enders

Die Stadt Mühlberg im Süden von Brandenburg liegt direkt an der Elbe. Schon seit DDR-Zeiten wird hier wertvoller Elbekies gewonnen. Die Bergrechte von insgesamt fast 2000 Hektar Fläche sind nach der Wende von der Treuhand an Privatfirmen übertragen worden. Die wollen Kies fördern. Oft zulasten von Mensch und Natur. Im aktuellen Planfeststellungsverfahren „Kiessandtagebau Altenau“ hatte die Firma Berger Rohstoffe harte Betriebszeiten für den Kiesabbau, wie im Transport, 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche, beantragt.