Wasungen (red) - Vergänglichkeit, Umkehr und Buße. Dafür steht das Aschekreuz, das am Aschermittwoch in Wasungen im Kirchenkreis Meinigen verteilt wurde. Mit den Worten "Kehr um und glaube an das Evangelium!" hatten es Landesbischof Friedrich Kramer (l.) und Pfarrer Stefan Kunze im Anschluss an den traditionellen Aschermittwochsgottesdienst in der Stadtkirche St. Trinitatis auf die Stirn von Gemeindemitgliedern und Karnevalisten gezeichnet. Das Kreuz soll die Menschen an ihre eigene Vergänglichkeit erinnern und symbolisiert, dass für Christen der Tod nicht das Ende bedeutet. Die Asche, sagte Pfarrer Kunze, stamme aus den Palmzweigen, die im Palmarumsgottesdienst im vergangenen Jahr in die Kirche getragen und am Altar niedergelegt wurden.