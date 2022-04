Eine Ausstellung, die mahnt: Aus aktuellem Anlass hat die Kunstsammlung Gera spontan eine Sonderschau kuratiert, die im Mittelbau der Orangerie zu sehen ist.

Von Doris Weilandt

Die Geraer Kunstsammlung hat eine Woche nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine in Hochgeschwindigkeit eine Ausstellung konzipiert, die in exemplarischer Weise die Schrecken vergangener Kriege in Erinnerung ruft – Bilder von Zerstörung und Leid. „Nachdem der Krieg erklärt worden ist, konnte ich nachts nicht mehr schlafen“, erzählt Claudia Schönjahn, die federführend die Exposition kuratiert hat. „Wir haben überlegt, was zu tun ist. Dann sind wir vor allem in unserer Sammlung von Handzeichnungen aus der DDR fündig geworden.