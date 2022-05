Eine Wunde heilt

Am Ziel: Die Landeshauptstadt Magdeburg bekommt eine neue Synagoge. Vorige Woche begann der Bau mit dem ersten Spatenstich.

Von Angela Stoye

Wadim Laiter ist die Freude anzumerken. Der Vorsitzende der Magdeburger Synagogen-Gemeinde sprach am 5. Mai von einem „großen, bewegenden Tag“ für seine Gemeinde, der zudem von besonderer Symbolkraft sei. „Denn am 5. Mai von 74 Jahren wurde der Staat Israel gegründet.“ Laiter verwies darauf, dass der Neubau der Synagoge nicht nur ein Projekt für seine Gemeinde sei, sondern eines für ganz Magdeburg. Er würdigte die Arbeit und Förderung all derer in Stadt und Land, die den Baubeginn möglich gemacht haben.

Mit dem offiziellen ersten Spatenstich begann am 5. Mai in Magdeburg der Neubau der Synagoge.