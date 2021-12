Ein Raum, der "umarmt"

Offene Türen: 20 Monate lang ist die Erfurter Kaufmannskirche umgebaut worden. Die Traukirche von Bachs Eltern zieht Einheimische und Touristen gleichermaßen an. Ab dem nächstem Jahr soll sie Kulturstandort der Thüringer Landeshauptstadt werden.

Von Angelika Reiser-Fischer

Am ersten Adventssonntag hat die Erfurter Kaufmannsgemeinde mit einem Gottesdienst ihre Kirche wieder in Besitz genommen. 20 Monate lang haben Bauarbeiter das Gotteshaus so umgestaltet, dass es hell und lichtdurchflutet den Besucher empfängt und seine barocken Kunstschätze in neuem Glanz strahlen lässt.

Rund zwei Millionen Euro hatten Bund, Land und Kirchen zur Verfügung gestellt, um das Kirchenschiff zu sanieren.