Zurück in die Heimat: Mit dem neuen Jahr begann für Jörg Röse der Dienst als hauptamtlicher Küster in der Eisenacher Georgenkirche. Nach 18 Jahren Dienst in Baden-Württemberg kehrte er nach Thüringen zurück.

Von Mirjam Petermann

Es ist still in der Hauptkirche auf dem Marktplatz der Wartburgstadt. Licht fällt durch die bunten Farbfenster im Altarraum, ein leises Klappern ist aus einer Seitentür zu vernehmen. Wahrscheinlich sind es die Schlüssel von Jörg Röse.

Seit dem 1. Januar ist er hauptamtlicher Küster in der Eisenacher Georgenkirche. „Noch ist hier Saure-Gurken-Zeit“, sagt er. Die Mittags- und Sonntagskonzerte laufen erst im April an, auch Urlauber treffe man in diesen Tagen nur vereinzelt in der Kirche an. „Für mich zum Einstieg ist das perfekt.