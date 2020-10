Der Insektenbeauftragte

Telefondienst: Die Corona-Pandemie hat auch bei Pfarrer Dirk Sterzik zu Veränderungen geführt. Denn seitdem steht er mit vielen Gemeindegliedern in noch engerem Kontakt und baut nebenher Insektenkirchen.

Von Paul-Philipp Braun

Dirk Sterzik ist gut vernetzt. Und das nicht ohne Grund. Kirche müsse, so ist der Pfarrer überzeugt, auf die Menschen zugehen. Umgekehrt funktioniere es eher selten. Dies sei ihm während des Corona-Lockdowns noch einmal viel stärker klar geworden. "Ich konnte meine Geburtstagsbesuche bei den Menschen auf einmal nicht mehr so durchführen, wie ich es gewohnt war", erinnert er sich. Also begann Sterzik, die Geburtstagskinder – die in der Regel zum Gemeindekirchenrat gehörten oder älter als 70 Jahre waren – anzurufen.