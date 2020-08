„Boom Boom Broom“ in Magdala

Mit fröhlicher Leichtigkeit geben Heike Besen am Sousaphon und ihr Sohn Julius an der Gitarre ein Gartenkonzert im Pfarrgarten. Am 19. August erklingt um 19 Uhr Gesang und jazziger Sound. Bis zum 26. September gibt es im Rahmen der Reihe „Kultur.Raum.Kirche“ des Kirchengemeindeverbandes Magdala Konzerte, eine Lesung und Abendmusik. Karten sind im Vorverkauf erhältlich über das Pfarramt per E-Mail pfarramtmagdala@gmail.com oder Telefon (01 76) 72 76 81 50 sowie an der Abendkasse.