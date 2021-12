Hast du Töne: Andre Johne hat sich einen Traum erfüllt. Im ehemaligen Pfarrhaus in Hainrode hat der 24-Jährige eine Werkstatt für Blechblasinstrumente eröffnet.

Von Heinz Noack

Was tun, wenn die Trompete, Posaune oder das Horn nicht mehr spielbar sind? Die Blechblasinstrumente bedürften von Zeit zu Zeit einer gründlichen Säuberung und wenn nötig auch einer Instandsetzung, erklärt der Metallblasinstrumentenmacher Andre Johne bei einem Besuch in seiner neu eingerichteten Werkstatt in Hainrode im Kirchenkreis Südharz. Eine in solider Handarbeit gefertigte Trompete hielte zwar 150 Jahre, aber ohne Wartung ginge es nicht. "Wie oft der Besuch in einer Werkstatt nötig ist, hängt von der Häufigkeit der Benutzung und auch der Qualität der Instrumente ab“, so Johne.