Haselbach (red) - Mit einem Adventsgottesdienst soll am 21. Dezember, 14 Uhr, die Kirche in Haselbach im Kirchenkreis Altenburger Land wieder eingeweiht werden. Vor einem Jahr musste sie wegen Einsturzgefahr der Decke gesperrt werden. Nun ist nicht nur die Decke instandgesetzt, auch das in Thüringen einmaliges Fenster in Weimar wurde restauriert. Finanziert wurden die Arbeiten mit Hilfe von Mitteln der politischen Gemeinde, des Kirchenkreises sowie über Spenden. Im Gottesdienst soll darüberhinaus auch die neue elektrische Orgel eingeweiht und der neue Gemeindekirchenrat eingeführt werden. Die Kirchengemeinden Haselbach und Rückersdorf werden ab 2020 einen gemeinsamen GKR bilden.Im Anschluss soll es ein Fest im Kultur- und Vereinshaus in Haselbach geben.