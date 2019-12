Erfurt (red) – Noch bis zum 21. Dezember lädt die Evangelische Jugend Erfurt zum alternativen "Heimlich Advent Markt" auf die Wiese hinter der Predigerkirche ein. Organisiert wird der Markt gemeinsam mit den Betreiberinnen der „Kleinen Rampe“ vom Zughafen, den Inhabern der mobilen Cocktail-Bar „Lockemotive“ und der Erfurter Bäckerei Thieme. Der Markt bietet handgemachtes, regionales Essen sowie eine Märchenjurte und Märchenkino für die Kinder. Die Einnahmen, die die Evangelische Jugend an ihrer Grillbude erwirtschaftet, gehen im Rahmen des diesjährigen „Jugenddankopfers“ nach Namibia. Das gesammelte Geld soll dazu beitragen, für Kinder und Jugendliche in dem afrikanischen Land sichere Schulwege zu ermöglichen. Der Markt hat wochentags ab 15 Uhr und am Wochenende ab 14 Uhr geöffnet.