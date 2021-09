80 Kirchen auf 150 Seiten

Jena (red) – Der Kirchbauverein Jena feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen.

Aus diesem Anlass ist ein Buch mit dem Titel "Gotteshäuser im Kirchenkreis Jena" erschienen. Der reich bebilderte Band dokumentiert auf 150 Seiten die Historie, Innenausstattung und Restaurierung der etwa 80 Gottes- und Gemeindehäuser des Kirchenkreises. Herausgegeben wurde er vom Vorsitzenden des Kirchbauvereins Franz von Falkenhausen, dem Superintendenten im Kirchkreis Jena Sebastian Neuß und Gerhard Jahreis, Mitglied im Kirchengemeinderat Jena. Das Vorwort hat Regionalbischöfin Friederike Spengler geschrieben.

Erhältlich ist die Publikation für 10 Euro in der Buchhandlung Steen und der Jenaer Bücherstube.

Dem Kirchbauverein Jena gehören über 250 Mitglieder an. Seit seiner Gründung konnte er 1,5 Millionen Euro an Mitgliedsbeiträgen und Spendengeldern in den Erhalt der kirchlicher Objekte investieren.