Essen (red) - Der Privatsender RTL bringt die Passionsgeschichte nach coronabedingter Absage zwei Jahre später als geplant auf den Bildschirm. Am 13. April werden die letzten Tage von Jesus Christus in Essen in Szene gesetzt und live übertragen. Thomas Gottschalk wird als Erzähler durch die Geschichte führen, Musicaldarsteller Alexander Klaws spielt Jesus, die Schlagersängerin Ella Endlich ist als Maria und Henning Baum als Pontius Pilatus zu sehen. Während des Events ist auch eine Prozession mit allen Charakteren durch den Stadtteil Rüttenscheid geplant. Die Kirchen der Stadt wollen das TV-Event begleiten. So stünden Seelsorger für Gespräche bereit. Auch Aktionen in der Fußgängerzone sind geplant.

