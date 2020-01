Die letzte Folge unserer Advents- und Weihnachtsserie widmet sich den letzten Besuchern an der Krippe: den Weisen.

Von Steffen Schulz

Auf dem Weg der Befreiung sahen Mose samt Volk eine Wolken- und eine Feuersäule. So steht’s geschrieben. Zeichen für Gottes Anwesenheit und Führung. So wird’s geglaubt. Auch diesmal wieder ein Zeichen der Führung. Heiden sehen es. Magier, Sterndeuter, Weise aus Persien. „Na sowas“, sagt der Erste, „was soll das bedeuten?“, der Zweite, und der Dritte rennt los, um dies und das zu holen. Für die Reise, meint einer. Nun rennt er nochmal los. Mit Gold in den Händen kommt er zurück. Für die Ehrung genau das Richtige, meint er und reicht es dem Ersten. Jetzt begreifen die anderen beiden. Kein gewöhnliches Sternbild haben sie gesehen.