Hauskreise: Menschen treffen sich im überschaubaren Rahmen, um über Gott, die Bibel, Glaubens- und Lebensfragen ins Gespräch zu kommen. Zu Besuch bei einem Hauskreis in Maxdorf in der Pfalz.

Von Florian Riesterer

Jesaja 9, Vers 1 bis 6, Seite 1055.“ Eben wurde noch munter geplaudert, jetzt ist nur noch das Rascheln von Papier zu hören. „Darf ich lesen?“, fragt Stefanie Skrijelj und trägt die Verse vor. Auf dem Esstisch von Familie Weber in Maxdorf stehen reichlich Tee- und Kaffetassen, Gläser und allerlei Kleinigkeiten zum Essen. An jedem Platz liegt eine Bibel. Heute ist, wie alle zwei Wochen, Hauskreisabend. Verena Häußel ist per Video zugeschaltet, sie muss auf ihre Tochter aufpassen.

Skrijelj hat aufgehört zu lesen, alle schweigen, denken nach. „Warum hast du das ausgesucht?