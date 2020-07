Gott scheint weit weg. Doch wie können wir ihn mit unseren Sinnen wahrnehmen – oder geschieht dies nur übersinnlich oder irgendwie mystisch? Auf der Suche nach Antworten.

Von Tobias Fritsche

Am liebsten würde ich nun erzählen von Menschen, von Spaziergängen in der Natur, von Momenten beim Bibelstudium. Ich würde gerne Lieder vorspielen und Bilder betrachten, Videos und Filmausschnitte miteinander anschauen. Ich würde gerne davon schwärmen, was mein Herz berührt und dass ich in alldem schon Gott begegnet bin. Und ich frage mich, ob sich über die Begegnung eines Menschen mit Gott überhaupt etwas Allgemeingültiges sagen lässt.

Am ehesten gelingt das wohl dadurch, die eigenen Erfahrungen im Licht der biblischen Erzählung und Theologiegeschichte zu reflektieren.