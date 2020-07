Kann man Gott beweisen? Seit Jahrhunderten bewegt die Frage Naturwissenschaftler und Theologen gleichermaßen. Oft ist die Antwort im persönlichen Erleben zu finden, das hat auch unser Autor erlebt.

Von Helmut Frank

Es war ein Campingurlaub am östlichen Ufer des Gardasees, als mir meine Tochter sagte, dass sie sich erst einmal nicht konfirmieren lassen will. Der Konfirmandenunterricht hatte eigentlich ganz gut begonnen – mit einer Konfi-Freizeit in einem evangelischen Gästehaus in den Bergen. Das Gemeinschaftserlebnis empfand sie als »unheimlich toll«, vor allem, weil zwei von den ansonsten härteren Jungs in einer stillen Andacht in der Kapelle weinten. Gut waren die Gespräche über Gott und Jesus, ob es Gott gibt, warum er in Jesus Christus auf die Welt kam, wozu der Glaube hilft.