Strukturieren und innehalten: In Zeiten von Corona sind etliche neue Rituale entstanden. Warum sie generell guttun, damit beschäftigt sich die freie evangelische Theologin und Autorin Martina Görke-Sauer. Darüber und warum sie nicht Pfarrerin ist, sprach Florian Riesterer mit ihr.

Sie gestalten und entwickeln Rituale. Was muss ich mir darunter vorstellen?

Martina Görke-Sauer: Ich gestalte Zeremonien zur Geburt, Hochzeit, Beerdigung und anderen Anlässen. Das kann auch ein Richtfest sein, bei dem ein Ritual gewünscht ist.

Was verstehen Sie unter Ritual?

Die sprachliche Formulierung hat sich hier vom kollektiven in den individuellen Bereich verschoben, vom Spirituellen zum Alltagspraktischen, wenn man anschaut, was allein schon als Feierabendritual gilt.