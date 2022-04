Tausend plus einhundert

Quedlinburg: Äbtissinnen haben hier einst die Bürgerschaft dominiert und Neugeborene, noch in der Wiege liegend, eigenständig über ihren Werdegang entschieden. Die Welterbestadt hat eine spannende Geschichte. Zum 1100. Jubiläum sollen zwei Ereignisse aus dem 20. Jahrhundert in den Fokus gerückt werden.

Von Alexander Brüggemann

König Heinrich I. persönlich war es, der vor genau 1100 Jahren für den ersten schriftlichen Niederschlag sorgte. In einer Urkunde vom 22. April 922 wurde erstmals die "villa quae dicitur Quitilingaburg" erwähnt: das Dorf, das bald Quedlinburg genannt werden sollte. Eine Tafel an einem Fachwerkhaus am Finkenherd erinnert heute daran, dass ihm, dem Sachsenherzog Heinrich dem Vogler, genau dort drei Jahre zuvor die deutsche Königskrone angetragen worden sei.