Die wichtigste Botschaft wird in dem Buch "Freidenkertum" von Siegfried R. Krebs gar nicht ausgesprochen: Trotz aller Kirchenferne und Gottvergessenheit, die wir in Mitteldeutschland erleben, sind engagierte Kirchenkritik und Freidenkertum bei uns nahezu bedeutungslos. Man hätte anderes erwarten können: dass nämlich die vielen Menschen, die sich in Thüringen von den Kirchen abgewandt haben, in kirchenfernen oder humanistischen Zirkeln eine neue Heimat suchen. Aber dem ist nicht so.

Von Andreas Fincke

Auffällig ist das, da Thüringen eine recht vielfältige Tradition in Sachen Freidenkerei hat. 1859 wurde in Gotha ein erster Dachverband freireligiöser Bewegungen gegründet, aus welchem später der Deutsche Freidenkerbund hervor ging.