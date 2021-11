Mit ChristinaTabea Brucker leitet zum ersten Mal in der fast 100-jährigen Geschichte eine Frau als Geschäftsführerin die christliche Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz. Die 31-Jährige ist Nachfolgerin von Pastor Otfried Junk, der nach 41 Jahren im Schwarzen Kreuz in den Ruhestand gegangen ist. Vor ihrem Wechsel nach Celle war Brucker Referentin im Christlichen Jugenddorfwerk (CJD) Thüringen. Sie hat Sicherheitsmanagement an der Hochschule für Polizei in Hamburg studiert.

Schlagerstar DJ Ötzi hatte jahrelang mit Depressionen zu kämpfen. Inzwischen habe er das jedoch "toll im Griff“, sagte der 50-jährige Österreicher. In der Zeit, als er obdachlos war, habe er „in einem permanenten Stress- und Angstzustand“ gelebt, berichtete der Sänger, der in seiner Autobiografie über die Tiefen in seinem Leben schreibt. Er sagte zudem, dass auch der Glaube einen großen Anteil an der Überwindung seiner Probleme gehabt habe: „Ich bin dabei kein extremgläubiger Mensch, aber ich finde Jesus cool. Gott selbst ist mir zu groß. Ich denke mir – mal ganz naiv gesagt –, er hat echt andere Sachen zu tun, als auf mich zu schauen.“

Die westfälische Präses Annette Kurschus erhält den Ökumenischen Predigtpreis 2021 in der Kategorie «Lebenswerk». Das bisherige Wirken der leitenden Theologin habe «bereits Standards dafür gesetzt, was Predigt einer Kirchenrepräsentantin etwa in öffentlicher Trauer bei Katastrophen leisten kann», erklärte die Jury. Kurschus predigte beispielsweise im Jahr 2015 beim Gedenkgottesdienst für die Opfer des Germanwings-Absturzes im Kölner Dom und zu Ostern 2020 im ZDF-Gottesdienst während des ersten Corona-Lockdowns.

Rennfahrer Ferdinand Habsburg möchte das, was ihn in seinem Christ-Sein bereichert, auch an andere Menschen weitergeben. „Natürlich hofft ein jeder Christ, ein Missionar zu sein“, so der 24-jährige Urenkel von Karl I., dem letzten Kaiser von Österreich. Der Glaube gebe ihm Halt und habe auch Konsequenzen: „Ich bin offen dafür, Priester zu werden, wenn der liebe Gott mich rufen würde." Bis jetzt habe er diese Berufung aber noch nicht bekommen.