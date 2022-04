Laut Werner Thiede hat die wissenschaftliche Forschung zu Nahtod-Erfahrungen bisher keinen Beweis für ein Leben nach dem Tod gefunden. Allerdings, räumt der Theologe ein, erzeugten die Erkenntnisse der Wissenschaft auf diesem Gebiet bei vielen Atheisten "eine gewisse Nachdenklichkeit". Nahtod-Erfahrungen sollte man «nicht materialistisch plattreden». Es gebe auch wissenschaftliche Ansätze, die das Phänomen versuchten zu erklären. Er selbst habe noch keine Nahtod-Erfahrung gemacht. «Das ist vielleicht sogar eine bessere Voraussetzung für die Forschungsarbeit», erklärt Thiede.

Die Leiterin des Reformierten Bundes, Kathrin Oxen, will von ihrem Ehrenamt zurücktreten. Grund seien zusätzliche Arbeitsbelastungen in ihrer Berliner Kirchengemeinde. Die 49-Jährige wurde 2019 als erste Frau ins sogenannte Moderatorenamt gewählt. Seit Dezember 2018 ist sie zudem Pastorin an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin. Ihre Nachfolge soll bei der Hauptversammlung vom 12. bis 14. Mai in Halle gewählt werden. Zum Reformierten Bund gehören rund 1,5 Millionen evangelisch-reformierte Christen in ganz Deutschland.

Rabbiner Tovia Ben-Chorin ist im Alter von 85 Jahren in St. Gallen in der Schweiz verstorben. Der Sohn von Schalom Ben-Chorin war ein bekannter Reformjude und Vermittler zwischen Juden und Christen einerseits, Deutschland und Israel andererseits. In Jerusalem leitete er eine reformierte Synagoge, deren Veranstaltungen Menschen aller Ausrichtungen besuchten. 1996 zog er nach Zürich und 2009 nach Berlin, wo er ebenfalls reformjüdische Gemeinden leitete.

ARD-Fernsehmoderatorin Mareile Höppner hat Theologie studiert. Die 44-Jährige ist Teil des Ensembles von „Die Passion“. Bei einem Pressetermin zum RTL-Live-Event erklärte sie, dass der Glaube Teil ihres Lebens sei: "Für mich ist das tatsächlich wichtig. Dichter dran bei einem Job als bei diesem war ich noch nie.“ Obwohl sie nicht getauft gewesen sei, hätte sie der Religionsunterricht in der Schule begeistert. Weil sie aber nicht Pastorin werden wollte, habe sie auf ein Lehramtsstudium umgeschwenkt, berichtet sie.