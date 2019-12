Magdeburg (epd) - Sachsen-Anhalt fördert Kulturprojekte am Grünen Band. Unterstützt werden im kommenden Jahr Projekte, die sich mit den Auswirkungen der Deutschen Teilung auseinandersetzen, wie die Staatskanzlei am Donnerstag in Magdeburg mitteilte. Ein Bezug zur ehemaligen Grenze und zu Grenzanlagen sei möglich, aber nicht zwingend erforderlich.

Besonders förderwürdig sind den Angaben zufolge beispielsweise Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche, generationenübergreifende Projekte mit der Beteiligung von Zeitzeugen, grenzüberschreitende Projekte und Vorhaben mit nachhaltiger Wirkung. Die Projekte müssen bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Anträge können ab sofort und bis zum 28. Februar 2020 beim Landesverwaltungsamt gestellt werden.

Das Grüne Band in Sachsen-Anhalt am früheren innerdeutschen Grenzstreifen steht seit dem 9. November als Nationales Naturmonument unter besonderem Schutz. Sachsen-Anhalt verfügt nach Thüringen mit 343 Kilometern über den zweitlängsten Abschnitt der ehemaligen innerdeutschen Grenze.