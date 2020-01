Da liegt Musike drin

Festival: Im März wird Dessau-Roßlau für drei Tage ein Zentrum der Amateurmusik in Deutschland. Rund 1 000 Aktive, die in Chören und Orchestern musizieren, wirken dabei mit.

Von Angela Stoye

Johannes Killyen ist gespannt. Denn am dritten Wochenende im März wird sich seine Heimatstadt in die „Bundeshauptstadt der Amateurmusik“ verwandeln. Der Bundesmusikverband Chor und Orchester (BMCO) wird vom 20. bis 22. März in der anhaltischen Stadt die Tage der Chor- und Orchestermusik abhalten. Nach dem Austragungsort Gotha im Jahr 2019 hat Dessau-Roßlau schon vor anderthalb Jahren für 2020 den Zuschlag bekommen. Seit einem Jahr laufen die Vorbereitungen.