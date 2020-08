Noch rund 1800 Kilometer: Felice Meer will bis September Santiago de Compostela erreichen. Ihren Weg hält die Grafikerin in Comics fest.

Von Karen Miether

Für eine Nacht erlaubt Felice Meer sich etwas Luxus. Sie hat in Perl bei Trier in einem Hotel eingecheckt, kurz vor der französischen Grenze. Mehr als 1000 Kilometer liegen hinter ihr, noch einmal rund 1800 will sie gehen – zu Fuß bis ins spanische Santiago de Compostela. «Anzukommen wird auch ein Geschenk sein», sagt die 55-Jährige. Als sie am 12. Juni an der Pilgerroute «Via Scandinavica» vor dem Kloster Medingen in Niedersachsen aufgebrochen ist, war die Grenze zu Spanien wegen der Corona-Pandemie noch geschlossen. Erst seit dem 1.