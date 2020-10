Felice Meer machte sich für vier Monate auf eine Pilgerreise nach Santiago de Compostela (die Kirchenzeitung berichtete in Nr. 32). Mehr als 2700 Kilometer liegen hinter ihr, noch einmal rund 100 will sie gehen – zu Fuß bis ins spanische Santiago de Compostela. Als sie am 12. Juni an der Pilgerroute »Via Scandinavica« vor dem Kloster Medingen in Niedersachsen aufbrach, war sie sicher: »Anzukommen wird auch ein Geschenk sein.« Nun – kurz vor dem Ziel – sagt die 55-Jährige: »Die Rückkehr wird das Schwerste.« Die Reise habe sie verändert, sagt Meer, »auch wenn sich rein objektiv an meiner Situation nichts verändert hat.«

Die Corona-Pandemie beraubte sie ihrer Geschäftsgrundlage. Alle Aufträge brachen der selbstständigen Grafikerin weg, finanziell ein Desaster.