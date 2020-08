Papst: Mafia und Maria nicht vereinbar

Rom (epd) – Papst Franziskus hat «Verneigungen» von Marienstatuen vor Häusern von Mafiosi bei Prozessionen in Süditalien kritisiert. Eine Arbeitsgruppe an der Päpstlichen Marianischen Akademie solle in Zusammenarbeit mit Kirchenvertretern und Ermittlern die öffentlich zur Schau gestellte Marienfrömmigkeit von Mafia-Clans in den Blick nehmen. Vor allem in Kalabrien sorgen Prozessionen für Aufsehen, die örtlichen Clan-Chefs huldigen, indem sie mit einer durch die Gassen der Ortschaften getragenen Marienstatue vor deren Haus einen Zwischenhalt einlegen. Diese Praxis gilt als «Verneigung». Im Marienheiligtum oberhalb von San Luca nehmen Clans neue Mitglieder im Rahmen von Gottesdiensten auf.