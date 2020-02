Diese Köpfe – wer ist das nur? Stumm blicken sie von Säulen hinab auf den Altar. Vielleicht waren sie Zuschauer eines großen Dramas, der Pest und ihrer Toten. Die raffte hier in Luban 1553 und 1613 viele Menschen hin. Wenn die Leichen in der Kirche aufgebahrt wurden, kamen nur der Pfarrer und eventuell ein Helfer zum Trauergottesdienst. Zu groß war die Gefahr der Ansteckung. Um die Bürger zu ersetzen, könnten die Köpfe an die Säulen gekommen sein. Das ist eine Theorie für das Geheimnis in der Jungfrau-Maria-Kirche. Die Köpfe könnten aber auch Apostel zeigen.

Die älteste Kirche im polnischen Luban, 20 Auto-Minuten östlich von Görlitz, gibt der Gemeinde manche Rätsel auf, weiß Pfarrer Cezary Królewicz.