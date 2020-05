In den Quarantäneregeln der Evangelischen Kirchengemeinde Meran heißt es: "Die Teilnehmerzahl zu den Gottesdiensten ist begrenzt. Mit einer telefonischen Voranmeldung sichern Sie sich einen Sitzplatz in der Kirche." Dass daraus am Himmelfahrtstag ein "vor der Kirche" wurde, lag daran, dass die Gemeinde für den ersten Gottesdienst nach der Corona-Krise zum Himmelfahrtstag zu viele Anmeldungen erreichten, um im Gottes-haus die nötigen Abstandsregeln einhalten zu können. Also wich man in den Pfarrgarten vor der Christuskirche aus. "Bei strahlendem Sonnenschein und ganz gemäß den offiziellen Vorschriften konnten die Gottesdienstteilnehmer Musik und Predigt genießen", hieß es dazu in einer Mail an unsere Redaktion.

Pfarrer Martin Krautwurst stellte in seiner Predigt das christliche Handeln während der Quarantäne und Isolation in den Mittelpunkt: „… wir haben gespürt, wie gefährdet und zerbrechlich das Leben sein kann und wie wichtig der Umgang mit- und füreinander!“

Auch am Pfingstsonntag ist der Gottesdienst in Meran wegen der "größeren Spielräume für Instrumentalmusik und Kammerchor" wieder im Freien geplant.



ev-gemeinde-meran.it