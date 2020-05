Blick über den Tellerrand

Lagebericht: Am Anfang der Pandemie stand die Anteilnahme an der Situation in Deutschland bei der Kommunikation der Partner-kirchen mit der sächsischen und der mitteldeutschen Kirche im Vordergrund. Inzwischen ist das Coronavirus längst auch auf der Südhalb-kugel angekommen.

Von Hans-Georg Tannhäuser und Daniel Keiling

Auch in Indien, Tansania und Papua-Neuguinea erlassen die Regierungen Verordnungen, um die Corona-Ausbreitung einzudämmen. Die Gesundheitssysteme sind jedoch wesentlich schlechter auf schwere Erkrankungsverläufe eingestellt als wir in Europa. Viele Menschen können sich keine adäquate ärztliche Versorgung leisten. Auch Empfehlungen zur Hygiene wie ein Händewaschen mit Seife oder das Wahren einer sozialen Distanz sind nicht überall umsetzbar.