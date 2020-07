Der Osten ist für die Journalistin und Autorin Valerie Schönian Identität und Heimat – obwohl sie erst nach 1989 geboren wurde. Warum er ihr wichtig ist, über gegenseitiges Verstehen und ihre Auseinandersetzung mit dem persönlichen Glauben sprach sie mit Mirjam Petermann.

Latte Macciato und Milchkaffee in einem Café in einem Westberliner Wohnviertel. Wir duzen uns, gehören wir doch einer Generation an, der der Nachwende-kinder. Um die geht es auch in Valeries aktuellem Buch "Ostbewusstsein." Ein Mann geht an den Tischen des Cafés vorbei, bettelt um Geld. Bei uns sieht er das Buch liegen. "Schönes Thema", meint er. Und stellt die richtige Einstiegsfrage:

Worum geht es im Buch?