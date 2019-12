Stressfrei

»In den Herzen ist’s warm«: Ich gebe gern zu, dass ich von Weihnachten und dem vierwöchigen Vorspiel namens Advent und dem Nachspiel »zwischen den Jahren« nicht genug haben kann. Musik, Kerzen, Geschichten, Bilder, Farben, Gerüche, Kindheitserinnerungen – ganz großes Gefühlskino am Kachelofen. Und Zeit, ganz viel Zeit.

Von Jürgen Mette

Ich mache den Zuckerbäcker: Spritzgebäck für meine Kinder und Enkelkinder. Christbaum aus eigener Schlachtung? Kein Problem. Ich schneide seit Jahren Prachtexemplare aus der nachwachsenden Nadelbaumgruppe im eigenen Garten. So viel Klischee muss sein. Eine freidosierbare Mischung aus biblischer Geschichte, Tradition, Kommerz und Nostalgie. Früher, in meinen wilden Jahren, woll-te ich sogar die zwangschristianisierte Nordmanntanne am Leben lassen.