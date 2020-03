Radiogottesdienst, Gebetsbriefkästen, Youtube-Andachten. Um verbunden zu bleiben, werden die Kirchen-gemeinden erfinderisch. Ein Beispiel aus dem Kirchenkreis Südharz.

Von Beatrix Heinrichs

"Ich habe heute noch nicht einmal gefrühstückt“, sagt Regina Englert. Es ist bereits später Nachmittag, als die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis Südharz aus einer Dienstbesprechung kommt. Die Corona-Krise stellt die Haupt- und Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden vor große Herausforderungen – und das bisherige geistliche Leben in den Städten und Dörfern auf den Kopf. „Wir mussten in der letzten Woche gefühlt jeden Tag neu überlegen, was wo noch stattfinden kann – und wie“, sagt Englert.

Not macht erfinderisch.