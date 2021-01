«Menschen wie ich werden vergessen»

Jung, aber nicht gesund: Von der Politik fühlen sich Menschen wie Constantin Grosch ignoriert. Obwohl sie ein erhöhtes Risiko tragen, an Covid-19 zu erkranken, kommt ihr Leben mit Pflege in den eigenen vier Wänden in den Corona-Regeln nicht vor.

Von Martina Schwager

Constantin Grosch ist ein optimistischer und meistens gut gelaunter Mensch. Äußerlich wirkt der 28-Jährige, der eine Muskelschwäche hat, gelassen. In seinem Gesicht spielt meist ein schelmisches Lachen. Doch in ihm brodelt es: «Seit zwei, drei Wochen steigt in mir die Wut auf», sagt der Soziologiestudent aus Hameln, der sich als «Inklusions-Aktivist» bundesweit für die Teilhabe behinderter Menschen einsetzt. «Politik, Krankenkassen und Experten haben Menschen wie mich in der Corona-Pandemie einfach vergessen.