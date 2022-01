»Bete und arbeite« – die alte Ordensregel strukturiert nicht nur das Leben hinter den Klostermauern. Die Symbiose der Hände, die von der Geschäftigkeit bis zur Ruhe im Gebet reicht, hilft uns, Gott im Alltag zu spüren.

Von Schwester Susanne Schmitt

Die Glocke läutet. Es ist kurz vor 8 Uhr. Ich gehe in die Kirche. Hier finden wir uns als Gemeinschaft dreimal am Tag mit unseren Gästen zum Stundengebet ein. Nach dem Morgengebet frühstücken die Gäste, während wir Schwestern und Brüder zu einer kurzen Besprechung zusammenkommen, um dann alle in die verschiedenen Arbeitsbereiche zu gehen. Ora et labora – bete und arbeite. Nach dieser alten klösterlichen Regel gestaltet sich der Tag in unserer Gemeinschaft im Kloster Petersberg bei Halle.