Das Osterfest in diesem Jahr allein feiern zu müssen, fordert einmal mehr die Auseinandersetzung mit der Frage: Was gibt es eigentlich zu feiern?

Von Albrecht Lindemann

Die Stadt Zerbst/Anhalt brachte im Jahr des Reformationsjubiläums eine Neuinszenierung ihres mittelalterlichen Prozessionsspieles zur Aufführung. Über 400 Mitwirkende brachten ihre Sicht auf die Themen der im Ursprung an Bibel und Heiligenlegenden entlang geschriebenen Geschichte des Menschen auf eine große Bühne in der Stadtmitte. Nach Verteilung der Themen waren alle bald am Proben. Grundschüler ließen Adam und Eva die Harmonie des Lebens zerstören und spielten Georgs Kampf gegen die Drachen unserer Zeit. Tänzer übten die Ekstase bis das Haupt des Täufers fiel.

Aber eine Gruppe probte nicht.