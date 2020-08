Schuljahresbeginn in Sachsen-Anhalt und Thüringen: Der Unterricht startet im Regel-betrieb. Dennoch wird auch für die rund 6600 Schüler an den evangelischen Schulen einiges anders sein als vor Beginn der Corona-Pandemie.

Nach dem Ende der Sommerferien stehen auch die evangelischen Schulen in beiden Bundesländern vor besonderen Herausforderungen. Lehrer und Schüler hoffen zwar auf einen normalen Unterrichtsalltag, aber es wurden auch Stufenkonzepte erarbeitet, die bei einem zunehmenden Infektionsgeschehen greifen. Eine generelle Maskenpflicht sehen beide Länder nicht vor. In Sachsen-Anhalt müssen Schüler allerdings an den ersten beiden Schultagen eine Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Schulgelände, aber nicht im Unterricht tragen. Die Schulleitungen sind auf die Einschränkungen vorbereitet.