Ilse Junkermann untersucht in Leipzig, wie Kirche in der DDR gelebt wurde – und welche Impulse für heute daraus gewonnen werden können.

Sie sind mit Ihrer Forschungsstelle im September leise gestartet. Warum haben Sie noch nicht für Schlagzeilen gesorgt?

Ilse Junkermann: Meine Arbeit hat wenig Spektakuläres. Es geht um das, was in der DDR-Kirche entwickelt worden ist, in der Diktatur- und Minderheitssituation. Erst mal sehe ich einen großen Forschungsbedarf.

Sie forschen selbst?

Ich habe nicht die Aufgabe, selber zu forschen. Ich leiste Vorarbeiten für Forschung, so dass ich auf Tagungen oder in kleinen Gruppen präsentieren kann, welche Themenfelder und welches Material es gibt.

Was ist bislang passiert?

Ich denke, dass ich schon ziemlich weit gekommen bin.