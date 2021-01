Weimar (G+H) – Die Grimme-Preisträgerin Thea Dorn, der Georg Büchner-Preisträger Martin Mosebach und der Adelbert-von-Chamisso-Preisträger Senthuran Varatharajah werden sich auf ein Experiment einlassen, schreibt der Vorstandsvorsitzende der Internationalen Martin Luther Stiftung (IMLS), Thomas A. Seidel, in einem Gastbeitrag. In der in Weimar erscheinenden Mitteldeutschen Kirchenzeitung "Glaube+Heimat" (aktuelle Ausgabe zum 17. Januar) erläutert Seidel das Projekt. Direkt neben Luthers Schreibstube sollen die Autoren im August, September und Oktober für jeweils vier Wochen auf der Wartburg in Eisenach residieren. "Dort führen sie einen inneren Dialog, eine Zwiesprache mit Luthers Bibel und verfassen jeweils einen literarischen Text", so der Theologe weiter. Der Aufenthalt soll begleitet und die Ergebnisse veröffentlicht werden. Daneben sind öffentliche Lesungen, Schüleraustausch sowie besondere Medienformate vorgesehen.

Das "Wartburg-Experiment" soll einen ungewöhnlichen Zugang zu Luthers Bibelübersetzung und ihrer Bedeutung in der heutigen Zeit ermöglichen, erklärt Seidel die Intention. Die IMLS hat dafür die Deutsche Bibelgesellschaft und das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) als Partner gewinnen können.

Vor 500 Jahren begann Martin Luther mit der Übersetzung des Neuen Testaments auf der Wartburg in Eisenach. 500 Jahre später soll dies auf andere Weise wieder dort geschehen. Luthers Übersetzung, schreibt Seidel in der Kirchenzeitung, war der Grundstock für die hochdeutsche Sprache, "mit weitreichenden Folgen für Wirtschaft und Wissenschaft, Handel und Wandel, Kunst und Kultur". Die von der Lutherbibel ausgegangene Bibel-Bewegung gehe weiter, heißt es im Text. Das Wartburg-Experiment wolle diesen Schatz „mit Lust und Laune“ ins Bewusstsein heben.