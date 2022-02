Die Welt schaut auf die Ukraine. Die Lage ist angespannt, das weitere Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin genauso unklar, wie die Reaktionen. Ein Besuch in einer ukrainischen Gemeinde in Berlin in schwierigen Zeiten.

Von Nina Schmedding

Ein Tuch mit farbigen Rosen liegt über den Altar gebreitet, auf den Stühlen rechts und links davon stehen Ikonen. Pfarrer Oleh Polijanko hat diese Dinge eigens mitgebracht für den Gottesdienst, der jeden Sonntagmorgen in der evangelischen Dorfkirche von Alt-Hermsdorf in Berlin stattfindet.

Es ist eine orthodoxe Feier der ukrainischen Gemeinde, die rund 500 Mitglieder hat und einmalig in Berlin ist.