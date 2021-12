Fühlen Sie sich in diesem Pandemie-Winter auch wie in einem nicht ganz so gelungen Remake von "Zurück in die Zukunft"? Eine würdige Entsprechung für den verrückten Doc Brown ließe sich zwar noch finden. Wo aber ist der Held, der das virusgestörte Raum-Zeit-Kontinuum wiederherstellt? Die Antwort lautet: in Thüringen!

Der Marty McFly dieser Tage heißt Christian Handwerck. Er kommt aus Weimar und sein "Fluxkompensator" - eben jene Erfindung, die für einen Zeitsprung in die Vergangenheit benötigt wird - ist ein handelsüblicher Videorekorder. Angeschafft haben ihn seine Eltern im Jahr 1987. Ein teures Unterfangen war das in der damaligen DDR, soviel ist klar. Aber wo ist nun die Sensation, werden Sie fragen. Kann uns der Videorekorder in die präepidemische Welt zurückfluxiueren oder gar verhindern, was jetzt nur noch so schwer aufzuhalten ist?

Tja, da muss ich enttäuschen: Das leider nicht. Das Gerät kann zwar keine andere Wirklichkeit wiederbringen, wohl aber ein ganz bestimmtes Zeitgefühl. Wie das geht? Nun, dafür zurück in die gute Thüringer Stube der Familie Handwerck: Immer, wenn Sohn Christian seinerzeit eine Sendung aufgezeichnet hat, ist auch der Teletext mitgeschnitten worden. Eine technische Finesse, die den Weimarer zum Retter eines Stücks TV-Historie macht.

Was zwischen 1987 und 1999 Menschen bewegt hat, können Fans der Austastlücke jetzt noch einmal nachlesen. Die ARD hat die Seiten aus diesen Jahren digital wiederhergestellt - natürlich stilecht mit Vintage-Technik aus den 90er-Jahren. Zu sehen sind die Retro-Tafeln, darunter auch Testläufe des DDR-Fernsehens, als kleines Adventsspezial im ARD-Videotext ab Seite 801, auf der ARD-Website sowie auf Twitter.

Wer die Kirchenzeitung liest, weiß, dass die besten Nachrichten alles andere als retro sind. Auch in dieser Woche haben wir wieder aktuelle Berichte, wichtige Hintergründe und regionale Geschichten für sie zusammengetragen. Gute Lektüre!

