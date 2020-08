Toter Wald – neues Leben

Die Klimakrise schadet dem Wald massiv: Stürme, Hitze und Borkenkäfer vernichten riesige Flächen. Im Nationalpark Harz soll sich die Natur zwischen den toten Fichten eine neue Wildnis bauen.

Von Reimar Paul

Gleich hinter der Siedlung Königskrug fährt Friedhart Knolle rechts ran. "Hier kann man den Wald von morgen besonders gut beobachten", sagt der Sprecher der Harzer Nationalparkverwaltung. Wir stehen auf der Bundesstraße 4 kurz vor Braunlage, in 750 Metern Höhe. Soweit der Blick reicht, ragen die grauen und braunen Silhouetten abgestorbener Fichten in den Himmel. Das also soll der Wald von morgen sein?

"Ja", sagt Knolle, während er über abgebrochene Stämme steigt, die wild verstreut im Gelände liegen. "Der Wald ist nämlich nicht so tot, wie er aussieht.