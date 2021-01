Vor 375 Jahren wurde die Bibliothek des Evangelischen Ministeriums in Erfurt eröffnet. Sie ist eine der ältesten nachreformatorischen Neugründungen. Die Sammlung umfasst heute rund 60 000 Titel und gehört damit zu den großen kirchlichen Bibliotheken.

Von Michael Ludscheidt

Vor 375 Jahren, am 15. Januar 1646, beschloss das Evangelische Ministerium in Erfurt, eine Büchersammlung anzulegen, zu der jedes seiner Mitglieder Zugang haben sollte. Lange schon, heißt es im Bericht über die Entstehung der Ministerialbibliothek, habe unter den lutherischen Predigern der Wunsch bestanden, eine „Gemeine und zwar Theologische Librarey“ zu besitzen. Martin Luthers an die Ratsherren aller deutschen Städte gerichtete bildungspolitische Reformschrift aus dem Jahr 1524 gab das Programm vor.