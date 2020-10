Schleiz (red) - In einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung in Schleiz sind 15 Bewohner und acht Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt. Die Einrichtung gehört zum Michaelisstift, Träger ist die Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein. Wie dies mitteilte gebe es keine Engpässe in der Versorgung der Bewohner

sowie aktuell keine schweren Krankheitsverläufe bei den an Covid-19-Erkrankten. Am vergangenenFreitag waren 50 Tests auf das Corona-Virus bei Bewohnern, Mitarbeitern und Kontaktpersonen erfolgt,

nachdem eine Mitarbeiterin positiv getestet worden war.

In der Einrichtung gibt es insgesamt 24 Bewohnerplätze. Die 24 Bewohner sowiealle Mitarbeiter seien nun in Quarantäne, informiert Klaus Scholtissek, Vorsitzender der Diakoniestiftung. Ausreichend persönliche Schutzausrüstung sei vorhanden, die Dienstbesetzung gewährleistet. Jedoch verzichte man aufgrund der Hygienevorschriften darauf Mitarbeiter aus anderen Einrichtungen in der Schleizer Wohnstätte ala Aushilfen einzusetzen. Nach Bekanntwerden der positiven Corona-Fälle wurde die Versorgung der Einrichtung von der bisherigen Selbstversorgung auf eine Belieferung durch externe Anbieter umgestellt, auch Medikamente werden ab sofort angeliefert.

Wie das Virus in die Einrichtung getragen, ist derzeit noch nicht geklärt. Im Zusammenhang mit den gehäuften Infektionen in der Einrichtung könnten zwei privateGeburtstagsfeiern und eine Grillparty stehen, wie der städtische Fachdienst Gesundheit mitteilte.