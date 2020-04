Garbsen (epd) – Unter dem Motto «Teilen statt hamstern» verschenkt Pastor Peter-Christian Schmidt aus Garbsen bei Hannover in der Corona-Krise Toilettenpapier. «Es ist genug für alle da!», betont Schmidt in einem Aushang am Gemeindehaus. «Allerdings sorgen Menschen, die hamstern, dafür, dass andere nichts bekommen.»

Passanten können zu bestimmten Zeiten jeweils zwei in einer Plastiktüte verpackte Rollen gratis mitnehmen. Zu diesem Zweck baut Schmidt vor dem Gemeindehaus täglich einen Tisch auf. Dort sind inzwischen auch von Bürgern genähte Mundschutze sowie gespendete Gesellschaftsspiele kostenlos erhältlich. Viele Menschen aus dem Stadtteil hätten ihn gefragt, ob sie Masken nähen sollten, weil sie gerade viel Zeit hätten, sagte Schmidt. Zunächst hätten sie das Material aus eigenen Beständen gespendet. Damit die Kirchengemeinde demnächst weiteres Stoffmaterial kaufen kann, hätten Spender bislang etwa 300 Euro in eine Box gelegt.