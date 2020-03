Gerhard Paulus ist Professor für Experimentalphysik an der Universität in Jena und engagiert sich gegen Rechtsextremismus. Ob in Themar oder in der Saalestadt – seine Posaune hat er immer dabei.

Von Doris Weilandt

Sommer 2015. Der Inhaber des Lehrstuhls für Experimentalphysik und Nichtlineare Optik an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, Professor Gerhard Paulus, ist Dekan seiner Fakultät, als die rechtsextremistische Partei „Der dritte Weg“ mit Gleichgesinnten zu einer Demonstration in der Saalestadt aufruft. „Wir haben einen internationalen Studiengang, und die Höcke-Positionen sind nicht erträglich“, erzählt Paulus rückblickend.

Er habe Fürsorgepflicht für seine Studenten empfunden und die Verantwortung, sich als Dekan schützend vor sie zu stellen.