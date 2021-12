Klopfet an, so wird euch …

Willkommen in der Kirche: Der letzte Teil unserer Adventsserie mit dem Selbstversuch eines Gottesdienstbesuchs endet unerwartet.

Von André Poppowitsch

Es ist der zweite Advent, als ich früh am Morgen nach Harra, einem Ortsteil von Rosenthal am Rennsteig im Kirchenkreis Schleiz, aufbreche. Das 800-Seelen-Dorf liegt idyllisch am Thüringer Meer nahe der Bleilochtalsperre. Ein paar Tage zuvor hatte es geschneit, Schneereste liegen noch auf den Wiesen und Feldern am Ortsrand. Die Schornsteine der Zellstofffabrik im Nachbarort stoßen ordentlich Rauch aus. Rund um das Dorf sind Wanderwege ausgeschildert.

Eine Kollegin hatte mir die Kirchengemeinde empfohlen. Ihre Tochter und ihr Schwiegersohn in spe haben geradezu von der Kirchengemeinde geschwärmt.