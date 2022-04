Magdeburg (epd) - Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen und der Landesregierung von Sachsen-Anhalt haben sich am Dienstag in Magdeburg zu ihrem jährlichen Austausch getroffen. Auf der Agenda standen nach Angaben der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland Themen wie Religionsunterricht, Denkmalschutz sowie Notfall- und Polizeiseelsorge.

An der Begegnung nahmen seitens der Glaubensgemeinschaften unter anderen der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Joachim Liebig, und der Bischof des Bistums Magdeburg, Gerhard Feige, teil.

Die Delegation der Landesregierung sollte von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) angeführt werden.

Das jährliche Treffen zwischen Kirchen und Landesregierung findet seit 1991 statt. Dabei geht es um den Austausch von Positionen zu verschiedenen Themenfeldern. In Sachsen-Anhalt sind dabei das katholische Bistum Magdeburg, die Evangelische Landeskirche Anhalts, die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland und die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig vertreten.