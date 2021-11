EKM-Synode: Corona bestimmte die Beratungen der Herbsttagung. Nicht zuletzt wurde der Zeitplan deshalb gestrafft und das erste präsentische Treffen verkürzt.

Von Willi Wild

Er wäre gern dabei gewesen, sagte Landesbischof Friedrich Kramer in seiner Videobotschaft den Synodalen. Nach einem Corona-Impfdurchbruch stand er unter häuslicher Quarantäne. Der Bischof dankte für die Genesungswünsche und Gebete. Am Ende seines Grußwortes betete er selbst für die Tagung, bat um Gottes Segen und um die Präsenz des Heiligen Geistes.

Für Kramer übernahm sein Stellvertreter, Regionalbischof Christian Stawenow, bei seiner letzten Tagung den Bischofsbericht. Stawenow geht zum Jahreswechsel in den Ruhestand. Seiner Aussage zur Lage an der polnisch-belarussischen Grenze schloss sich die Synode an.